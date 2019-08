Palermo: per l’attacco c'è l’under Felici, si valuta il fratello di Giovinco

Il Palermo punta sul 18enne Mattia Felici. La società accelera sugli under dovendo presentarne almeno uno nell'undici titolare in ogni partita.

Ieri, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, è arrivato il via libera per il trasferimento del trequartista reduce da una stagione al Lecce, col quale ha pure esordito in Serie B contro l'Ascoli. Diverse squadre di Serie C hanno monitorato Felici in queste settimane, ma l'ha spuntata il Palermo che così potrà per completare l’attacco.

Un altro nome che circola in queste ore è quello di Giuseppe Giovinco, fratello del ben più noto Sebastian, attualmente in forza all'Imolese, con la quale ha sfiorato una storica promozione in Serie B pochi mesi fa.

