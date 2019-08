Il Palermo prende forma: firmano Santana e Ricciardo, ora tocca ad Accardi

Prima Santana e nel tardo pomeriggio Giovanni Ricciardo. È arrivata la firma anche del neo attaccante rosanero. Ricciardo non ha mai avuto esitazioni ad accettare la sua nuova destinazione dopo avere trascinato con i suoi gol il Cesena alla promozione.

L'ufficialità arriverà a breve. Grande esperienza, senso del gol, molto bravo di testa, Giovanni Ricciardo è il prototipo dell’attaccante perfetto per la categoria. Il suo ingaggio arriva poche ore dopo la firma di Santana. E a loro si aggiungerà anche il palermitano Accardi.

Sagramola e Castagnini stanno cercando di accelerare per consegnare più elementi possibili a Pergolizzi in vista del ritiro che inizierà giorno 12 a Petralia. Tra domani e dopodomani dovrebbero firmare anche Ambro e Garufo. Per la porta piace sempre più Angelo Casadei, 31 anni di Castellammare di Stabia, reduce da una stagione in Serie C al Gozzano e che in carriera vanta un’esperienza in serie B con la Virtus Lanciano.

Quasi impossibile arrivare a Sorrentino che tra l’altro inizierà il corso per diventare allenatore. Ultime sulla campagna abbonamenti: si inizia il 13 di agosto per il rinnovo. Dal 19 inizia la vendita libera. Mirri ribadisce: “Per gli under 18 ci saranno biglietti a un euro e l’abbonamento in curva costerà 17 euro“.

