Quella fantastica tripletta col Cesena: il Palermo vuole i gol di Ricciardo

Era il 20 ottobre dello scorso anno e grazie a una magnifica tripletta, il messinese Giovanni Ricciardo, ora a una passo dal nuovo Palermo, condusse il Cesena alla vittoria esterna contro il Santarcangelo.

Certo non si discute di zona Champions o solo serie A, ma l'attaccante, classe 1986, lo scorso anno con i suoi 20 gol in serie D ha contribuito alla promozione dei bianconeri.

Per il Palermo è una corsa contro il tempo. Bisogna allestire subito la squadra che già fra una settimana andrà in ritiro sulle Madonie.

In questo video è possibile rivedere le tre reti realizzate in quella gara di campionato, i primi due tap-in da centravanti, il terzo una fantastica mezza rovesciata da grande campione. Sagramola sarebbe a un passo dal portarlo in maglia rosanero e sarebbe il primo colpo della nuova società.

