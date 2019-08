Mario Alberto Santana è tornato a Palermo. L'argentino, 38 anni a dicembre, si è svincolato dalla Pro Patria dove ha giocato lo scorso anno in Serie C, per vestire ancora la maglia rosanero.

"Sono molto emozionato", le sue prime parole. "Una sensazione strana vedere il Palermo in Serie D, ma si riparte sempre".

