L'Empoli fa la spesa a Palermo: ingaggiati quattro rosanero

L'Empoli fa la spesa in casa Palermo e ufficializzati gli arrivi di quattro giocatori svincolatisi dopo la mancata iscrizione del club al campionato di Serie B. Si tratta di calciatori che il direttore sportivo Pietro Accardi seguiva ormai da qualche settimana.

I quattro sono già a disposizione del tecnico Bucchi, sono il portiere Alberto Brignoli, gli attaccanti Kevin Cannavò e Stefano Moreo, e il difensore Roberto Pirrello. Brignoli ha nel suo passato due stagioni a Perugia dove ha conosciuto l'allenatore Bucchi, poi è approdato al Benevento, in A, dove segnò uno storico gol di testa regalando ai giallorossi il primo punto nella massima categoria contro il Milan.

Nell'ultima stagione ha difeso i pali del Palermo, contribuendo alla conquista del terzo posto (sul campo) dei rosanero con 31 presenze. Cannavò è un classe 2000. Ha giocato nel settore giovanile palermitano fino ad esordire in B il 26 gennaio 2019 nella sfida con la Cremonese. Moreo è un attaccante milanese, classe '93, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nel 2016 a Venezia è stato protagonista di una promozione in Serie B. Nell'ultimo campionato a Palermo ha chiuso con 33 presenze e 6 reti.

Pirrello è un difensore classe '96, cresciuto nel settore giovanile del Palermo. A loro si aggiungerà anche il giovanissimo Antonino Fradella che sarà aggregato alla formazione Primavera.

