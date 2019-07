Palermo, la De Angeli: "Vivo un dramma insieme ai dipendenti della società"

La notte dormo pochissimo e assieme ai dipendenti del Palermo Calcio sto vivendo un dramma”. Daniela De Angeli, intervistata da ”. Daniela De Angeli, intervistata da gds.it , non trattiene le lacrime per la fine del club rosanero. La storica amministratrice di Maurizio Zamparini non vuole parlare molto ma non pensava finisse così: “Non me lo sarei mai immaginato, in questo momento sono distrutta e non mi sento di lasciare soli tutti i ragazzi. Sono a Palermo e anche io sto vivendo questo incubo, un momento drammatico per la città e per la tifoseria”.

La De Angeli manda un messaggio alla tifoseria rosanero: “La loro sofferenza è anche la mia, dopo tanti anni non pensavo che tutto potesse finire così male. Zamparini? Non ho più rapporti con lui e con la sua famiglia. Mi spiace ma non riesco a dire altro, non ho proprio parole”.

Questa mattina erano arrivate anche le parole di Rino Foschi al Giornale di Sicilia: “Stavamo realizzando un sogno importante con un gruppo serio (York Capital, ndr.) – afferma – invece è intervenuto questo secondo gruppo (Arkus, ndr.) che non ho mai accettato. Il primo impatto non è stato felice. Poi ho cercato di adattarmi, per il bene del Palermo, ma non ce l’ho fatta perché temevo la fine che poi è arrivata. Perché è saltata la trattativa con York? Per delle clausole su Mepal che con un po’ di pazienza potevano essere limate. I Tuttolomondo hanno accettato tutto. Albanese mi diceva che aveva visto i soldi. Tutti li avevano visti, io non avevo visto niente e poi mi hanno fatto la lettera di contestazione”.