Schillaci grave in ospedale, l'affetto di Palermo

Al bomber di Italia ’90 i tifosi chiedono un ennesimo colpo dei suoi, un gol da rapace dell’area per sfuggire al nemico che lo costringe in ospedale, al Civico di Palermo. Salvatore Schillaci, Totò a qualsiasi latitudine, è ricoverato e il quadro clinico è grave, ma dall’attaccante che in azzurro fece sognare una generazione ci si aspetta l’ennesimo miracolo. Il campione siciliano, che non ha ancora compiuto sessant’anni, ha messo in apprensione il mondo del calcio e la città che non ha più lasciato dopo una luminosa carriera con le maglie di Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata, in Giappone.

Le sue condizioni sono peggiorate qualche giorno fa e adesso il quadro clinico resta grave, fanno sapere dal reparto di Pneumologia del Civico. Schillaci ha subito già due interventi per un tumore al colon. La malattia che due anni fa credeva di aver sconfitto, è tornata con virulenza, rendendo necessario il suo ricovero. Tutti, fra le stanze e i corridoi, sanno che c’è un degente illustre. E stamattina un gruppo di tifosi non ha voluto fare mancare il proprio sostegno all’ex attaccante, radunandosi davanti al reparto dove è ricoverato. Ancora più forte è l’ondata di affetto e il sostegno che Schillaci sta ricevendo via social, su tutte le piattaforme. Su X #forzatotò e #schillaci sono hashtag fra quelli di maggiore tendenza a livello nazionale.