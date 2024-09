Palermo, i medici del Civico: «Le condizioni cliniche di Schillaci sono in miglioramento»

Un comunicato della direzione sanitaria dell'Ospedale Civico di Palermo rincuora i tifosi: Totò Schillaci sta meglio. «Oggi 10 settembre - scrive la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera - le condizioni cliniche sono in miglioramento».

Stanotte, proseguono i medici, «si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato la stabilizzazione della frequenza cardiaca. Le terapie farmacologiche sono valse ad ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno. In atto il paziente è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo».