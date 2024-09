I tanti assenti del Palermo: sei indisponibili, Saric non convocato, Segre e Nedelcearu reduci da infortuni

La vittoria sulla Cremonese ha ridato serenità di fronte a una classifica che rischiava di mettersi male, ma sono comunque rimaste scoperte alcune questioni che potrebbero incidere sul prosieguo della stagione rosanero a cominciare da stasera: Dionisi dovrà fare i conti da un lato con un elenco di infortunati che di colpo si è arricchito in modo imponente, dall’altro di un rapporto che per certi versi appare compromesso con Saric, fuori dall’elenco dei convocati per la seconda partita consecutiva nonostante gli uomini a centrocampo siano contati.

La vigilia del match con il Cosenza ha visto il tecnico perdere in un colpo solo Baniya, Verre e Appuah, i cui forfait si aggiungono a quelli di Lucioni e Di Bartolo e del lungodegente Gomis. Gli esami sull’ex Trabzonspor, che venerdì aveva lasciato l’allenamento in anticipo, hanno evidenziato una lesione al soleo della gamba sinistra; il problema del numero 26, candidato a sostituire Ranocchia dal primo minuto, è invece apparso a fine seduta e dalle indagini strumentali è emersa una lesione al retto femorale; anche per l’ex Nantes l’allenamento sembrava fosse filato liscio, ma un trauma distorsivo alla caviglia sinistra non gli permetterà di prendere parte alla gara con il Cosenza. Per Dionisi dunque gli uomini sono contati: Nedelcearu rientra dopo la frattura al naso a Pisa, ma non è al top e a prescindere necessita di una maschera protettiva per giocare; Segre non ha un minutaggio significativo nelle gambe e la sua ultima apparizione risale all’amichevole contro la rappresentativa di Sondrio il 13 luglio (13 minuti per lui prima di lasciare il campo).