Palermo, dalle nuovi torri faro ai bagni e ai tornelli: ecco tutte le novità del Barbera dopo i lavori

Lo stadio Renzo Barbera di Palermo si è rifatto il look e si prepara a riaccogliere la squadra per una gara ufficiale, dopo averla salutata lo scorso 20 maggio. Lavori importanti, costosi e anche necessari, dei quali si è fatta carico la società di viale del Fante per evitare di non potervi giocare le partite casalinghe, con conseguenti penalizzazioni e/o assenza di pubblico. Interventi che sarebbero di competenza del Comune, proprietario dell’impianto, che per via delle risorse mancanti e dei tempi strettissimi, non è in grado di realizzarli.

Al loro ritorno allo stadio, i tifosi troveranno diverse sorprese, a partire dalle nuove torri faro, che hanno sostituito le precedenti, ormai obsolete ed energivore. Luci nuove di zecca, 216 nuovi fari a led che consentiranno anche degli spettacolari giochi di luci pre-gara, a partire proprio dalla sfida di stasera contro il Cosenza. Ma non solo: interventi di impermeabilizzazione nel tunnel di ingresso in campo, messa in sicurezza degli ambienti foyer, nuovi led wall pubblicitari, sistemazione panchine principali e nuove panchine aggiuntive, manutenzione degli ascensori, ristrutturazione dei bagni in tribuna, gradinata e curve e impermeabilizzazione cupolone corpi scala torre nord e sud. Come se non bastasse anche messa in sicurezza locali 4° piano torre sud e miglioria dell’impianto illuminazione scala torri nord e sud. Infine, efficientato il sistema dei tornelli e sono anche praticamente completati gli otto nuovi skybox per migliorare l’offerta ai clienti dello stadio, adeguandosi ai parametri di accoglienza degli stadi italiani.