Leicester-Palermo nel segno di Ranieri, i rosa celebrano il doppio ex

Ovunque sia andato ha lasciato un pezzo di cuore, tanto da giocatore quanto da allenatore. Claudio Ranieri ha scritto un pezzo di storia in molte realtà calcistiche in giro per il mondo, comprese Palermo e Leicester. A poche ore dall'inizio dell'amichevole di Chesterfield (26 luglio alle 20 ora italiana) i rosa gli hanno reso omaggio sui social, ricordando sia i suoi trascorsi in viale del Fante sia lo scudetto con le Foxes.

Ranieri a Palermo ha chiuso la carriera tra 1984 e 1986: per lui 40 presenze e nessun gol, ma tanto è bastato per farlo entrare nel cuore dei tifosi nonostante avesse trascorso il biennio precedente nelle file dei cugini del Catania.

A Leicester invece Sir Claudio, come è stato ribattezzato, ha forse scritto la pagina più bella della carriera, portando nel 2016 il primo e finora unico titolo nella storia del club: per lui si è trattato dell'unico scudetto vinto in una carriera comunque incredibile, chiusa poche settimane fa consegnando al Cagliari una fantastica e per certi versi insperata salvezza.