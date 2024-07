Il Palermo giocherà in amichevole contro il Leicester, SportItalia trasmetterà la gara col Monza

La gara si giocherà dunque alle 19 (ora inglese) di venerdì 26 al Smh Group Stadium di Chesterfield , città della contea inglese del Derbyshire. Ne dà notizia il Palermo, aggiungendo che le informazioni per l’acquisto dei biglietti saranno comunicate successivamente. A Chesterfield il Palermo giungerà da Manchester, dove a partire da lunedì prossimo (22 luglio) proseguirà la preparazione. I rosanero infatti rimarranno in Valtellina fino a sabato, quando si sposteranno a Temù per affrontare nel pomeriggio in amichevole il Monza di Alessandro Nesta, squadra di Serie A. Quello certamente sarà il test più attendibile e che potrebbe fornire delle risposte precise sull’idea che si è fatta l'allenatore Alessio Dionisi del gruppo con cui ha lavorato finora. In mezzo è prevista un’altra amichevole, quella di mercoledì 17 (sempre a Livigno alle ore 15) contro il Rapperswil, formazione che milita nel campionato di Terza divisione svizzera.

Dopo la sfida di sabato col Monza (che inizierà alle 16.30 e sarà trasmessa in diretta da SportItalia), i rosanero usufruiranno di un paio di giorni di riposo. Lunedì prossimo la truppa di Dionisi si trasferirà a Manchester, dove lavorerà presso il City Football Accademy, sede del Manchester City. Il periodo in terra inglese si concluderà sabato 3 agosto quando il Palermo disputerà un'altra amichevole pre-campionato, contro l’Oxford FC (squadra di Championship). Al rientro in Italia, Dionisi inizierà a preparare la prima sfida ufficiale, quella col Parma di Coppa Italia in programma al Tardini domenica 11 (fischio d’inizio alle 18.30), ma non è affatto detto che ciò avvenga a Torretta. Il Palermo, infatti, potrebbe individuare una località al Nord, se le condizioni meteo in Sicilia non dovessero essere favorevoli.

