Il Palermo pronto all'amichevole contro il Leicester: diretta sul canale youtube del club dalle 18

Domani, venerdì 26 luglio, è il giorno del Leicester. Il Palermo sarà impegnato nell’amichevole più importante del suo ritiro in Inghilterra. La gara si giocherà a Chesterfield, città di 100 mila abitanti della contea del Derbyshire. Di fronte ai rosa la squadra che dopo il campionato leggendario vinto con Ranieri in panchina ha conosciuto anni meno felici e anche una retrocessione, ma che l'anno scorso ha trovato la forza per tornare in Premier League per affrontare le big del massimo campionato inglese, compreso il Manchester City, che ha vinto gli ultimi quattro titoli. Calcio di inizio fissato alle 18 (ora italiana, diretta sul canale YouTube Palermo).

Il Palermo in epoca recente ha affrontato già in altre occasioni formazioni inglesi: dalla doppia sfida con il West Ham (entrambe vinte dei rosanero, 1-0 in Inghilterra e 3-0 al Barbera) e la successiva partita della fase a gironi contro il Newcastle (ko interno per 1-0) nella Coppa Uefa 2006-2007 all’amichevole contro il Nottingham Forest della prima visita del Palermo al Cfa di Manchester, quando la formazione all’epoca allenata da Corini si impose per 1-0 grazie ad un gol di Soleri.