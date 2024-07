Il ko del Palermo col Rapperswil, Dionisi: «Non sono soddisfatto ma me lo aspettavo»

«Il Rapperswil è molto più avanti di noi dal punto di vista fisico, conoscevamo le difficoltà che avremmo incontrato. In questo momento tre settimane di condizione atletica in più fanno la differenza. Non è il risultato la cosa più importante. Non sono soddisfatto, ma me lo aspettavo: ovvio che abbiamo ampi margini di miglioramento di gioco e di valori in assoluto». È l’analisi dell’allenatore del Palermo Alessio Dionisi al termine della partita amichevole persa dalla sua squadra per 1-0 contro una formazione della terza serie svizzera.

«L’obiettivo finale si conquista a maggio - ha proseguito Dionisi -. Siamo a luglio, in piena costruzione della squadra, ci mancavano anche giocatori. Non sono soddisfatto, potevamo creare qualcosa in più e non concedere un gol banale, ma in questo momento ci sta. Percepisco preoccupazione o dubbi per il risultato dell’amichevole, ma ci interessava dare continuità al lavoro che stiamo facendo, sono amichevoli che servono per mettere minuti. Non andiamo dietro al risultato, la qualità dei giocatori migliora linee di passaggio, sono arrivati giocatori di qualità che ad oggi non possono fare nemmeno un minuto, serve tempo».