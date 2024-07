Speciale ritiro Palermo: rosanero imballati dai carichi di lavoro, sconfitti 1-0 dal Rapperswil

Sconfitta per 1-0 per il Palermo nel secondo test precampionato nel ritiro di Livigno. La squadra allenata da Alessio Dionisi è stata battuta dal Rapperswil, società che milita nel campionato di terza serie svizzera, per effetto del gol di Marin Wiskemann al 38' del secondo tempo.

Per la seconda uscita stagionale Dionisi ha schierato ancora una volta i rosanero con il 4-3-3 con Gomis fra i pali; Diakitè, Lucioni, Graves e Buttaro un difesa; Vasic, Gomes e Saric a centrocampo; Insigne, Brunori e Di Francesco in attacco. Rosanero con le gambe imballate dai carichi di lavoro e poco brillanti, svizzeri pericolosi già nel primo tempo con Ajeti su colpo di testa ben parato poco oltre la mezzora da Gomis.

Per i rosanero ci prova Saric dalla distanza, ma non inquadra la porta. Nel secondo tempo spazio per Peda al posto di Graves in difesa, poi Di Mariano per Di Francesco, Lucioni e Vasic per Devetak e Damiani. A completare la girandola di sostituzioni anche Broh in campo per Insigne, Corona e Fella per Brunori e Saric. Al 38' su un’azione che si sviluppa sulla sinistra gli svizzeri passano con un pallone rasoterra che arriva a Wiskemann bravo a tagliare sul primo palo e a girare in porta di tacco.