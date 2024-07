Palermo, Vasic: «Squadra rafforzata, quest'anno voglio essere protagonista»

Vasic poi analizza la prima parte del ritiro che si sta concludendo: «Mi sto preparando a fare bene. Sto giocando mezzala, mi sento a mio agio nel ruolo. L’anno scorso avevo iniziato come trequartista/mezzala di destra, questo è il mio ruolo. Nella passata stagione ho giocato in diverse posizioni perché potevo farlo, da mezzala mi sento a mio agio. Voglio essere più incisivo. Posso farlo, devo continuare a lavorare come ho fatto. Sto migliorando, sono qui da 13 giorni, cerco di apprendere».

È Aljosa Vasic l'ultimo calciatore rosanero a chiudere le conferenze stampa a Livigno, sede della prima fase del ritiro del Palermo. Il tecnico Alessio Dionisi parlerà solo dopo l'amichevole con il Monza, in programma sabato 20 luglio. Poi la squadra proseguirà la preparazione precampionato dal 23 luglio al 2 agosto a Manchester. I rosanero, infatti, torneranno ad allenarsi al City Football Academy di Manchester, sede del Manchester City e del City Football Group, per la seconda volta dopo il prestigioso ritiro di settembre 2022.

Il centrocampista rosanero parla anche dei nuovi compagni: «Sono tutti ragazzi che hanno migliorato la squadra. Nikolaou mi piace, già lo seguivo, anche fisicamente è molto forte e ha grande qualità. Ma sono tutti giocatori forti, anche Henry, Peda e Gomis. Henry ha giocato in Serie A, è un giocatore forte. Ci darà una grossa mano, ci ho parlato all’inizio: è un bravo ragazzo, umile e attraverso il lavoro è arrivato dove è arrivato. Quest’anno sarà molto importante per noi. Sono qui per giocarmi il posto con i compagni, c’è concorrenza ed è giusto che sia così. Mi sono sempre impegnato per giocare il più possibile, anche l’anno scorso. Quest’anno spero di avere più continuità, così posso dimostrare il mio valore. Voglio fare le cose in grande, fatte bene».

Vasic spegne così le voci degli ultimi giorni che vedevano il centrocampista lontano da Palermo.