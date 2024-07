Dimitrios Nikolaou si trasferisce al Palermo a titolo definitivo: ha firmato il contratto fino al 2028

Fine della telenovela: dopo una trattativa lunga tre settimane circa Dimitrios Nikolaou è un nuovo giocatore del Palermo, con la nota della società a certificare l'inizio del rapporto tra il difensore e il club. Il greco, che era arrivato a Livigno ieri mattina e verrà presentato alla stampa domani mattina, si lega ai rosa con un contratto a titolo definitivo fino al 2028: arriva dallo Spezia, cui sono andati in campo Edoardo Soleri (anche lui a titolo definitivo) e Giuseppe Aurelio (in prestito) insieme a un esborso da 500mila euro.

Il suo innesto è il secondo in estate per il Palermo, dopo quello del portiere Alfred Gomis il 6 luglio. Nikolaou, che riabbraccia il tecnico Alessio Dionisi dopo la bellissima esperienza comune a Empoli nel 2020/21 (promozione diretta in massima serie), andrà a rinforzare il comparto difensivo con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio nell'undici titolare: se lo giocherà principalmente con Ceccaroni, mancino di piede come lui e al momento ai box per infortunio. La prima apparizione del greco in rosanero sarà mercoledì, nell'amichevole contro gli svizzeri del Rapperswil: Dionisi avrà modo di vederlo per la prima volta accanto a Lucioni, così da iniziare a limare l'intesa in vista del campionato.