Se Buttaro segna alla Del Piero... la prodezza nell'amichevole potrebbe cambiare le sorti del difensore romano in rosanero

Il gol più bello nell'amichevole del Palermo di ieri, 13 luglio? Quello di Buttaro. E già, non Brunori, Ranocchia o Di Francesco, ma inaspettatamente il difensore romano. Un tiro a giro sul palo più lontano, entrando in area da sinistra dopo avere scartato un avversario. Un gol alla Del Piero che ha strappato gli applausi dei trecento presenti sugli spalti del campo di Livigno.

Chissà se la prodezza servirà a Buttaro per convincere Dionisi a dargli un’altra chance in rosanero. Di certo l’ex terzino della Primavera della Roma si sta impegnando a prescindere da quello che sarà il suo futuro. Ieri Dionisi lo ha impiegato per novanta minuti da terzino sinistro e Buttaro ha fatto la sua parte senza battere ciglio. Un ruolo non suo che ricopre di fatto dall’inizio del ritiro, visto che in organico al momento non c’è un esterno basso mancino (Aurelio è andato via e Lund non si è ancora aggregato ai compagni).