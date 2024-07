Speciale ritiro, Palermo in amichevole: primo gol di Ranocchia, spettacolare la rete di Buttaro

Dieci gol per ricominciare. E le firme più attese ci sono tutte. La prima amichevole della stagione del Palermo non ha detto granché sul piano tecnico: troppo modesta la caratura dell'avversario. Ma il test tornerà utile a Dionisi e al suo staff. Davanti a circa trecento tifosi, la maggior parte dei quali palermitani residenti al Nord, i rosanero hanno fatto il loro dovere. Qualche buona trama si è vista, ma è ancora presto per poter esprimere giudizi. Senza dimenticare che la squadra è largamente incompleta, non solo per le assenze degli infortunati Ceccaroni e Desplanches, ma anche perché Dionisi è in attesa di rinforzi. Ieri mattina è giunto a Livigno Nikolaou, nelle prossime ore dovrebbe toccare a Henry e Pierozzi. «Mi è piaciuto lo spirito di squadra – dice il tecnico senese – era quello che volevo vedere e i ragazzi hanno risposto bene. Per il resto abbiamo trovato linee di passaggio, ci sono state buone letture, ma è ovvio che bisogna considerare il livello dell'avversario. Se devo trovare un difetto, abbiamo concesso un'occasione da gol».