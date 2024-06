Toni: «Miccoli? Io migliore». Il fratello dell'ex 10 del Palermo si infuria: «Paragonarti a lui è un sacrilegio»

Luca Toni si reputa migliore di Fabrizio Miccoli e scatta l'ira del fratello dell'ex numero 10 rosanero. Il campione del mondo 2006, ospite dello youtuber Il Pengwin, rispondendo ad una domanda tra chi dei due ex rosanero fosse migliore, prima ha sottolineato che i due hanno giocato insieme e poi ha confessato di essere stato il migliore.

Un'affermazione che non è andata giù a Federico Miccoli che, in un video pubblicato sul suo profilo TikTok ha risposto con pesanti affermazioni. «In cuor tuo hai capito che hai detto una ca**ata. Già paragonarti a mio fratello è un sacrilegio, dire addirittura che sei migliore poi.. ma in quale vita? In quale sport? Forse a basket, perché sei alto».

«Dovevano interrompere l’intervista. Ma non ti vergogni soltanto a pensarla una cosa del genere? Fabrizio è paragonabile a soltanto due o tre in Italia, tu sei l’anti-calcio e l’anti-tecnica. Devi rifare l’intervista e chiedere scusa», ha concluso un infervorato Federico Miccoli.