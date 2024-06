Il Palermo è un cantiere aperto: organico ristretto, Saric verrà valutato in ritiro

Dei sei giocatori arrivati in prestito la scorsa estate non è rimasto nessuno (l'ultima scadenza per i riscatti era il 14 giugno), mentre i sette ceduti a titolo temporaneo sono tutti rientrati alla base ma in pochi hanno la possibilità di rimanere. Complessivamente sono in quindici ad andare verso la permanenza o comunque a non essere inseriti prima del tempo al centro di eventuali trattative di mercato; altri dodici, per scelta personale o della società, vanno invece verso la cessione e alcuni di loro (soprattutto tra i prestiti che rientrano) potrebbero anche non figurare nell'elenco dei convocati per il ritiro di Livigno; De Sanctis sarà chiamato a effettuare almeno due acquisti per reparto, porta compresa, al fine di rinforzare sia l'undici titolare che la panchina. Tra i pali ha già salutato Kanuric, mentre Pigliacelli lascerà anche in caso di partenza per Livigno con i compagni: il secondo portiere arriverà certamente dal mercato, mentre per il terzo non è da escludere che venga promosso Nespola dalla Primavera, come avvenuto con Grotta nel 2022/23.

La difesa ha perso Marconi per fine contratto ma ha guadagnato Peda, che dopo un anno in prestito alla Spal avrà modo di giocarsi le proprie carte in rosanero; per Devetak, anche lui rientrato a Palermo dopo un anno a titolo temporaneo, si cercherà invece una nuova sistemazione, con il rischio per lui di restare escluso dalla lista in caso di permanenza. Al passo d'addio anche Buttaro e Aurelio: il nuovo direttore sportivo sarà dunque chiamato a trovare un terzino per ciascuna fascia, ma anche al centro della difesa potrebbe cambiare qualcosa, qualora uscisse uno tra Lucioni (solo di fronte a eventuali proposte biennali), Nedelcearu e Graves.

A centrocampo tiene banco principalmente il rinnovo di Segre, che potrebbe condizionare tutte le strategie di mercato: una sua uscita comporterebbe infatti l'innesto di un titolarissimo. Henderson e Coulibaly sono rientrati rispettivamente a Empoli e Salernitana, mentre Stulac è nell'elenco dei cedibili, ma ha un ingaggio alto per i parametri della Serie B. Ranocchia sarà uno dei perni del futuro, così come Vasic, che però sarà chiamato ad alzare il livello dopo un primo anno deludente; per Gomes tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno in viale del Fante, mentre Saric (nella foto) verrà valutato in ritiro, così come Damiani (che però ha meno possibilità di permanenza rispetto al compagno). Speranze al lumicino per Broh, che può seguire i rosa in ritiro, ma quasi certamente non farà parte dell'organico 2024/25.