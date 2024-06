Il Palermo esonera Mignani: atteso l'annuncio di Dionisi nuovo allenatore

Ieri Rinaudo, oggi Mignani. Il Palermo ufficializza l'esonero dell'allenatore che guidato la squadra nelle ultime gare di campionato e nelle tre partite dei play-off. «Il Palermo FC - si legge nella nota pubblicata sul sito del club - comunica che Michele Mignani non sarà l’allenatore della prima squadra nella stagione 2024-2025. A Mignani e al suo staff - prosegue il club - un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Adesso la caccia al nuovo allenatore dovrebbe arrivare a una conclusione. La pista Dionisi è la più battuta. L'annuncio viene dato per imminente.