Il Palermo si dirige su Dionisi per la panchina: l'ex Sassuolo ha superato Zanetti

La settimana in corso è quella decisiva per la scelta del direttore sportivo e dell'allenatore. Per la panchina adesso il Palermo sembra dirigersi su Alessio Dionisi. L'allenatore ex Sassuolo ha scavalcato Paolo Zanetti nella lista dei preferiti. Il club emiliano ieri ha scelto Fabio Grosso e oggi il Palermo ha orientato le proprie scelte sull'allenatore toscano.

Per quanto riguarda il direttore sportivo, invece, la vicenda ruota anche attorno a Rinaudo, che il ruolo di ds l’ha svolto negli ultimi due anni. Il dirigente palermitano, infatti, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e tra oggi e domani incontrerà la società, per definire la sua situazione. Al vaglio ci sono diverse ipotesi, nessuna esclusa. Il club di viale del Fante nelle ultime settimane ha sondato il terreno per alcune figure che avrebbero sostituito Rinaudo, ma nulla è stato deciso. I vari profili monitorati non sembrano aver convinto pienamente i dirigenti rosanero e, quindi, adesso bisognerà capire cosa verrà fuori dal casting effettuato, un po’ come accaduto un paio di mesi fa con la scelta dell’allenatore, poi ricaduta su Mignani.