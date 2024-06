Allenatore, ds e mercato: il Palermo è in stand by

Chi ha tempo non aspetti tempo o la gatta frettolosa fa i gattini ciechi? Due detti diametralmente opposti nel proprio significato e che si sposano perfettamente con il momento che sta vivendo il Palermo. In un ambiente, quello della tifoseria, che non vuole che si perda tempo e che aspetta notizie per poter iniziare a sognare una stagione da protagonista con l’obiettivo di una rapida e decisa promozione in Serie A, c’è una mentalità molto più conservativa, programmatica e fredda come quella del mondo City Football Group, poco incline al sentimentalismo e più concentrata verso un concreto aspetto dei numeri e delle strategie da mettere in atto.

Sotto questo punto di vista, la dirigenza del Palermo non sembra proprio avere fretta di decidere quello che sarà il proprio percorso sportivo, che sicuramente sarà organizzato sotto ogni aspetto ma con quelli che sono i tempi che detta la massima dirigenza dei «citizens», attenta a creare anche a Palermo una realtà organizzata a 360 gradi. Tuttavia, se da un lato la stagione si è appena conclusa con l’eliminazione alle semifinali play-off di Serie B, dall’altro c’è che la nuova stagione inizierà tra poco più di un mese, con il ritiro programmato e ufficializzato dal 7 al 20 luglio a Livigno. L’avvicinarsi di questa data non fa altro che, in qualche modo, suggerire di provare ad accelerare i tempi decisionali per quel che circa le figure dirigenziali e tecniche ancora al vaglio dell’amministratore delegato Gardini e del suo consigliere di fiducia Riccardo Bigon. Primo fra tutti, il direttore sportivo.