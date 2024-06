Palermo, ufficiale il divorzio dal ds Leandro Rinaudo. In pole c'è De Sanctis

Il Palermo ha reso noto «che non è stato rinnovato il contratto del direttore sportivo Leandro Rinaudo. A Rinaudo un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior "in bocca al lupo" per il prosieguo della carriera da parte del City Football Group, del presidente Mirri e della famiglia rosanero».

L’amministratore delegato del club Giovanni Gardini e il consulente del City Group Riccardo Bigon, nel corso dell'ultimo faccia a faccia, hanno comunicato a Rinaudo che alla scadenza del suo contratto (30 giugno) la società non avrebbe rinnovato il rapporto. Adesso in pole position sembra esserci Morgan De Sanctis, l'ultima stagione alla Salernitana. L'ex portiere della Roma avrebbe ormai superato Matteo Tognozzi del Granada e in precedenza ds della Juventus Under 23.