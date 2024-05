L'amarezza di Brunori: abbiamo dato tutto, siamo tristi

La stagione del Palermo si è chiusa con l’eliminazione in semifinale play-off per mano del Venezia. Una sconfitta che certamente brucia ad un gruppo che dopo il successo con la Sampdoria in semifinale aveva iniziato a credere nella possibilità di giocarsi realmente le sue carte per la promozione in Serie A. Così non è stato perché i lagunari si sono imposti sia al Barbare, per 1-0, che al Penzo, per 2-1, non lasciando scampo alla formazione di Mignani.

«C’è tanta tristezza e delusione, ci abbiamo provato fino all’ultimo. Abbiamo incontrato una squadra forte che ha meritato in campo. Sentivamo il supporto di tutti e della nostra gente, ma non è bastato. Parla sempre il campo». Fin dall’inizio si sapeva bene che non sarebbe stato facile, anche in virtù del risultato maturato lunedì scorso. Ma, nonostante ciò, la squadra ci ha provato: «Abbiamo dato tutto fino all’ultimo minuto per provare a fare un’impresa - ha sottolineato il numero 9 rosanero -. Faccio i complimenti alla squadra di mister Vanoli che hanno dimostrato di essere più pronti in questo momento».