Mignani: «C’è grande delusione, ma il futuro resta lo stesso roseo»

I buoni propositi del postpartita di lunedì sono evaporati dopo 195 secondi: tanti ce ne ha messi Tessmann a segnare l’1-0, con una dinamica identica alla marcatura di quattro giorni fa di Pierini. Mignani si lecca le ferite per la sconfitta, consapevole che questa potrebbe essere stata la sua ultima partita in rosanero: il City Group si prenderà qualche giorno per decidere, esattamente come aveva fatto dodici mesi fa con Corini (poi confermato), ma l’avvicendamento in panchina non ha dato i frutti sperati e la scelta di riproporre il modulo rivelatosi vincente contro la Sampdoria (3-4-2-1 con Brunori largo a sinistra e Gomes in panchina) non ha pagato.

A deciderla è stato l’approccio dopo il via: il Palermo non ha nemmeno avuto il tempo di organizzarsi che il Venezia lo ha colpito a morte, per poi gestire abbastanza agevolmente il match. Uniche eccezioni il bel colpo di testa di Segre a metà primo tempo e l’autogol di Svoboda nel finale su spunto di Traorè, quando però la qualificazione alla finale play-off era già ben salda in Laguna: il bilancio che Mignani traccia della doppia sfida è di un Venezia che «ci è stato superiore, lo dicono i risultati: all’andata era stata un’altra partita, ma guardando ai 180 minuti hanno messo qualcosa in più di noi».