Venezia-Palermo 2-1, i lagunari vincono anche al ritorno ed eliminano i rosa: la partita minuto per minuto

94' Partita finita

Triplice fischio di Pairetto. La partita è finita. Il Palermo non è riuscito nell'impresa. Il Venezia ha dominato la gara di ritorno e ha vinto per 2-1. Giocheranno la finale dei play-off per la Serie A con la vincente dell'altra semifinale, che vede di fronte Cremonese e Catanzaro