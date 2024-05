Il Palermo nelle mani di Pigliacelli: obiettivo la finale e poi il futuro

Riecco Pigliacelli. L’infortunio di Desplanches rilancia il numero 22 rosanero, che domani a Venezia, al Penzo, difenderà i pali del Palermo nella gara più importante del campionato, quella che di fatto mette in palio un posto nella finale dei play-off di Serie B, ultimo treno per continuare ad alimentare il sogno promozione. Il portiere classe 1993 dopo due stagioni da titolare inamovibile, nella parte finale di questo torneo ha chiuso in panchina le ultime due gare di regular season ed è rimasto a guardare anche nelle partite degli spareggi fin qui disputate dalla squadra allenata da Mignani. Al suo posto è stato lanciato Desplanches, estremo difensore dell’under 21, che comunque si era ben disimpegnato, ma il suo recupero per la gara di domani è pressoché impossibile. Quindi, si riapre la porta per Pigliacelli, un chance importante per il portiere ex Trapani che avrà sicuramente voglia di riscatto e di dimostrare il suo valore.

Un valore che per grandi tratti Pigliacelli ha messo in mostra, riuscendo più volte a salvare i rosanero grazie a strepitosi interventi che hanno comunque portato punti pesanti al Palermo. Dall’altra parte diverse critiche, la maggior parte delle quali probabilmente anche ingiuste, considerato che in questo campionato il trentenne romano non ha commesso chissà quali grandi errori, se non aver incassato qualche rete di troppo, ma chiaramente la colpa non può essere completamente attribuita solamente a lui. Un totale di 36 presenze in questo Serie B e nove clean sheet, mentre sono 51 i gol incassati.