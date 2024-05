Palermo, al Penzo è un bivio per il futuro: in sei possono salutare subito

Una partita che per molti potrebbe rappresentare l’ultima con la maglia del Palermo. Fatti i dovuti scongiuri, quella che si giocherà questa sera potrebbe essere la partita d’addio per molti rosanero che, o per motivi contrattuali o per scelte tecniche, difficilmente potrebbero trovare posto in organico anche la prossima stagione. Il post Venezia-Palermo, infatti, potrebbe essere davvero una rivoluzione tecnico-tattica di una squadra che comunque nella prossima stagione dovrà cambiare diversi interpreti, a prescindere dalla categoria in cui giocherà.

Partendo dai contratti in essere, quella di questa sera potrebbe essere l’ultima in maglia rosanero per Marconi (nella foto di Tullio Puglia). Già nella conferenza stampa postgara di lunedì sera nell’andata con i lagunari, un emozionato Marconi aveva ammesso come quella contro il Venezia potesse rischiare di essere stata l’ultima partita al Barbera per uno dei giocatori più rappresentativi del «nuovo» Palermo. Ricordato per l’acrobazia che ha salvato la porta del Palermo nella finale play-off di andata a Padova di Serie c, Marconi difficilmente rinnoverà il proprio contratto con i rosanero, che scadrà il 30 giugno di quest’anno: 107 presenze e 4 gol all’attivo, Marconi è stato sicuramente un simbolo per la nuova società rosanero. Alla stessa maniera, ma con un ricordo meno fortunato rispetto al collega con la maglia numero 15, potrebbe essere l’ultima anche per Kanuric. Anche il terzo portiere rosanero, infatti, vedrà scadere il proprio contratto con i rosanero tra poco più di un mese con la poco probabile possibilità di rinnovo.