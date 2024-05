Palermo-Venezia, Mignani studia il ritorno al 3-5-2 con Gomes in campo e Insigne in panchina: le probabili formazioni

Gli spifferi sugli ultimi allenamenti del Palermo lasciano supporre un ritorno al 3-5-2 per la semifinale play-off d'andata che i rosa giocheranno stasera (20 maggio) al Barbera contro il Venezia.

Contro la Sampdoria l'allenatore Michele Mignani ha mischiato le carte e ha scelto una formazione speculare a quella degli avversari, adottando un 3-4-2-1, con Brunori arretrato al fianco di Insigne, a supporto del centravanti Soleri. Oggi però i rosa affrontano il Venezia, che Vanoli schiera sempre con il 3-5-2. Per pareggiare i conti a centrocampo sembra destinato a tornare titolare Gomes (nella foto nella partita giocata a Venezia, qui contro Pohjanpalo), mentre in attacco Brunori avanzerebbe nuovamente. Il sacrificato sarebbe Insigne, che ha commesso molti errori nella gara di venerdì scorso.

In difesa rientra Nedelcearu, dopo la squalifica, ma non è disponibile l'infortunato Ceccaroni. In ballottaggio ci sono Graves e Marconi, entrambi hanno fatto molto bene contro la Samp.