Palermo-Venezia sarà diretta da Giua, con lui due vittorie, tre pareggi e una sconfitta: biglietti esauriti

Neanche il tempo di godersi il successo con la Sampdoria che è già tempo di pensare alla prossima, sia per i giocatori sul campo di Torretta, sia per i tifosi nella corsa al biglietto. Palermo-Venezia, andata della semifinale dei play-off per la promozione in Serie A, si giocherà domani, lunedì 20 maggio, allo stadio Barbera. Calcio d’inizio alle 20.30, diretta tv su Sky e Dazn, diretta testuale su Gds.it. Arbitrerà il trentaseienne Antonio Giua di Olbia, che ha già diretto il Palermo sei volte, sempre in Serie B. Per i rosanero, con Giua, sono arrivate due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. I successi entrambi in casa: il 3-0 sull’Avellino dell’aprile 2018, con i gol di Coronado, La Gumina (nella foto la rete dell'attaccante palermitano, sullo sfondo l'arbitro Giua) e Trajkovski, e l’1-0 sul Verona di un anno dopo (aprile 2019), marcatore Nestorovski. L’unica sconfitta invece è l’1-0 in favore del Frosinone nello scorso campionato (settembre 2022, autorete di Buttaro).

In città l’entusiasmo cresce. Se con la Sampdoria le presenze si sono fermate a 32.730, record stagionale per il Palermo ma non per la Serie B (in Bari-Ternana di giovedì erano in 33.808 sugli spalti), stavolta sarà tutto esaurito, che manca dalla finale play-off di Serie C con il Padova. I biglietti sono stati tutti venduti, ne restano pochi a disposizione degli ospiti. Con le nuove restrizioni volute dall’Onms (Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive), è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti a Venezia e provincia per la gara di domani e ai residenti a Palermo e provincia per il match di ritorno, in programma venerdì 24 maggio allo stadio Penzo. Su tale responso pesano sicuramente gli avvenimenti di 12 mesi fa a Brescia, con i disastri provocati dai tifosi di casa dopo la retrocessione. Così, se domani l’entusiasmo dei tifosi può essere decisivo per ripetere la prestazione di venerdì, che ha visto una Sampdoria a tratti intimidita dalla bolgia infernale di viale del Fante e un’esplosione dei decibel su entrambi i gol di Diakité e al triplice fischio di Colombo, venerdì invece i palermitani dovranno restare a casa e non potranno garantire la consueta cornice di tifosi che ha caratterizzato tutte le trasferte di questa stagione. Nel settore ospiti potranno andare però i tifosi rosanero residenti al Nord.