Palermo, Brunori: «Partita che rispecchia il nostro momento, spiace la curva vuota»

Andato a segno anche oggi, Matteo Brunori, ma non è bastato per ridare al suo Palermo i tre punti contro l'Ascoli, dopo un digiuno ormai troppo lungo.

«Io e miei compagni stiamo affrontando questo momento. C’è tanto rammarico, siamo umani e non viviamo ciò in maniera positiva. Ci è dispiaciuto vedere la curva vuota, tutti vorremmo il loro incitamento, dobbiamo essere compatti e affrontare la situazione senza scappare. Sono sicuro che ne usciamo. Bisogna rispettare la volontà dei tifosi - dice ancora -. Per noi è un dispiacere vedere la curva vuota. Dentro lo spogliatoio siamo stati sempre uniti, ma è normale che ci sia malumore se non arrivano i risultati», ha detto il capitano.

Brunori ha poi parlato della partita odierna: «Quel gol nel finale è arrivato inaspettato è rispecchia un pò il momento attuale. Abbiamo fatto una prestazione di grande cuore. Poi, è normale che prendere gol così taglia le gambe. Siamo sesti, ci sono tutte le circostanze per far bene: bisogna fare questi 5 giorni al massimo e giocarci la prima finale».