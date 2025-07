Incidente sulla Palermo-Sciacca: auto contro camion, donna estratta dai vigili del fuoco

Attimi di paura sulla strada statale Palermo-Sciacca, dove stamattina si è verificato un grave incidente stradale al chilometro 4, poco dopo lo svincolo per Altofonte. Coinvolti un camion e un’automobile, che si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida dell’auto, rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per diversi minuti per estrarla in sicurezza dall’abitacolo.

La donna, ferita ma cosciente, è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso.

Il traffico ha subito forti rallentamenti. Durante le operazioni di soccorso è stato chiuso al transito dei veicoli il tratto stradale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.