Precedenti Cosenza-Palermo, al Marulla i rosa hanno vinto solo una volta: nel 2002 finì 2-1 con le reti di Morrone e Maniero

I precedenti tra le due formazioni sono 29, con 8 vittorie dei rosanero e 12 dei rossoblù. Nove i pareggi. Nella gara d’andata ad imporsi al Barbera fu proprio la compagine calabrese per 1-0 grazie ad un eurogol di Canotto al 91’, che gelò tutti i presenti sugli spalti. L’ultima vittoria dei rosanero risale al campionato 2018/2019 per 2-1 al Barbera.

Il bilancio dei confronti al Marulla, peraltro, è nettamente favorevole al Cosenza. Contro il Palermo, i silani hanno conquistato dieci vittorie e tre pareggi. Soltanto una volta si sono imposti invece i rosanero. Il precedente in questione è quello del 5 novembre 2002. Quella sera, il Palermo si aggiudicò la sfida con le reti del cosentino doc Stefano Morrone e di Filippo Maniero (nella foto l'esultanza del centravanti rosanero dopo il gol). La parziale replica bruzia giunse invece nel finale, ad opera di Mark Edusei.

Dopo di allora, la partita si è ripetuta in altre due circostanze. Nell’anno del ritorno dei cosentini in cadetteria, le due squadre hanno chiuso sul risultato di 1-1: il Cosenza ha risposto con Daniele Sciaudone al vantaggio ospite firmato da Nestorovski. Nella seconda di Viali sulla panchina silana, poi, un anno fa, il Cosenza ha vinto per 3-2 con gol di Florenzi, Rigione e Larrivey e due volte Brunori per i rosanero. Questo è anche il risultato che si è ripetuto di più in quanto è maturato pure a maggio 2002 (Edusei, Mendil e Zaniolo prima del tentativo di rientro dei palermitani con Guidoni e Furiani) e nel lontano novembre 1947 (Pisani, Polack e Pompei per il Cosenza, Flumini e Conti per gli ospiti). Tre volte si è prodotto anche l’1-0, l’ultima però risale a 31 anni fa (gol decisivo di Fabris). Era accaduto pure a gennaio 1964 (rete di Rolando Gramoglia) e maggio 1947 (sfida determinata da Attilio Demaria).