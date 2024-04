Palermo-Sampdoria, la (prima) probabile formazione di Mignani: 4-3-3 con Lucioni dal primo minuto

Non c’è da aspettarsi una rivoluzione. Non potrebbe essere altrimenti visto che Mignani, allenatore del Palermo, è arrivato nel capoluogo nella serata di mercoledì e ha svolto il primo allenamento soltanto ieri pomeriggio. L’obiettivo è blindare intanto la difesa e dare più equilibrio alla squadra, cercando di non stravolgere niente o quasi dal punto di vista tattico. Una delle novità sarà lo schieramento dal primo minuto di Fabio Lucioni, che non gioca titolare dal 16 dicembre scorso. A Pisa, il centrale ex Frosinone è tornato tra i convocati ma non è sceso in campo.

Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Pigliacelli in porta, Lund a sinistra e Diakitè a destra, mentre Lucioni come detto farà coppia con Ceccaroni (sarà solo la 13esima partita che giocano insieme in questo campionato). A centrocampo Stulac sarà il regista davanti la difesa vista l’indisponibilità di Gomes per squalifica, mentre Segre la mezzala di sinistra ed Henderson a destra. Sfuma l’ipotesi del trequartista, almeno per ora.