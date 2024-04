Palermo, Mignani si presenta: «Impossibile rifiutare una piazza così grossa, darò tutto me stesso»

«Sono orgoglioso di essere stato scelto dal Palermo e da uno dei gruppi più importanti del mondo, darò tutto me stesso per questa squadra». Esordisce così Michele Mignani, nuovo allenatore del Palermo che oggi si è presentato in conferenza stampa. «Avevo voglia di ricominciare – ha poi continuato -. Ho utilizzato il periodo di ‘pausa’ per riposarmi, serve per vedere dove migliorare. Il mio stato d’animo è di entusiasmo e gioia. Proverò a dare tutto me stesso per migliorare».

L’allenatore genovese ha spiegato come e quando è nata la trattativa: «Il dialogo è iniziato martedì col Palermo. Abbiamo parlato: loro mi hanno chiesto disponibilità, la scintilla è scattata subito. È difficile rifiutare un’opportunità così grossa. Sono arrivato da due giorni, sarebbe presuntuoso dire che ho capito tutto». Solo due giorni di lavoro, poi subito in campo contro la Sampdoria. Sulla partita di domani Mignani non si è nascosto: «Servirà un pizzico di fortuna, cerco di mettere i giocatori nelle condizioni di dare il massimo. Ho visto una squadra applicata e attenta, bene anche dal punto di vista fisico. La Samp è tra le più in forma del campionato ma noi abbiamo le carte per vincere. Dobbiamo cercare di portare a casa l’intera posta per poi fare una settimana completa con grande serenità. L’unica certezza è che la squadra domani darà tutto quello che ha per battere la Sampdoria».