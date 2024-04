Circa 20.000 attesi al Barbera per Palermo-Sampdoria: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Il Palermo a caccia del riscatto con Mignani in panchina. Contro la Sampdoria, sabato alle 16.15, sarà la prima del nuovo allenatore. I rosanero cercano una vittoria che in casa manca dallo scorso 17 febbraio (3-0 al Como) e in generale un successo dopo le 4 sconfitte nelle ultime 5 partite.

Dalla sua la Sampdoria attraversa uno stato di grazia: 4 vittorie nelle ultime 4 partite. Si giocherà in un Barbera che ospiterà circa 20.000 spettatori. La prevendita non decolla e sono stati venduti circa 5000 biglietti, che sommati agli oltre 12.000 abbonati, fanno circa 17.000 con un giorno ancora a disposizione per comprare il proprio tagliando. Ma dove sarà possibile guardare il match? La copertura televisiva sarà come al solito completa.

Il match sarà disponibile infatti sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada.