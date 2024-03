Pisa-Palermo, le probabili formazioni: Henderson dal primo, Lucioni in panchina

Contro il Pisa Corini, allenatore del Palermo, dovrebbe scegliere il 4-3-3. In futuro non è escluso un attacco a due punte e una difesa a tre, ma il cambiamento nella testa dell’allenatore bresciano non deve essere repentino. Intanto si dovrebbe tornare a questo modulo, dopo che nelle ultime uscite i rosanero si erano posizionati in campo con un 4-2-3-1.

Rientrerà Lucioni, ma è da capire se le sue condizioni fisiche siano all’altezza per giocare dall’inizio o solo uno spezzone di partita. Quindi al momento il favorito resta ancora il difensore rumeno, Nedelcearu, che in Nazionale ha giocato appena 45 minuti in due gare. In porta giocherà Pigliacelli, in difesa il quartetto sarà composto da Lund a sinistra (0 minuti in due partite con gli Stati Uniti), Ceccaroni e Nedelcearu, come detto, al centro, e Diakitè a destra. A centrocampo gli unici certi di un posto dall’inizio sono Gomes e Segre. Il primo in regia, il secondo mezzala di sinistra.