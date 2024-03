Pisa-Palermo, l’Arena Garibaldi di nuovo infuocata: tornano gli ultras, «Curvino» esaurito

L’Arena Garibaldi tornerà ad essere una bolgia contro il Palermo, nel giorno di Pasquetta. Per la prima volta dal 2016, è stato infatti riaperto il “Curvino” e i 520 posti a disposizione sono andati a ruba nel giro di pochi minuti. Resta soltanto qualche posto in gradinata, nella parte bassa più vicina al campo. Dopo 7 anni e mezzo il settore più caldo del tifo pisano tornerà quindi ad essere agibile. Il 26 marzo le autorità competenti avevano dato il via libera per l’agibilità dei posti e i lavori del Comune hanno permesso il ripristino dei seggiolini. Uno spirito di iniziativa che era stato alimentato anche dalla protesta degli ultras nerazzurri, assenti allo stadio da gennaio per sensibilizzare le parti in causa sull’inadeguata disponibilità di posti popolari all’interno dell’impianto. Risolto questo nodo, i gruppi organizzati del tifo toscano, torneranno proprio in occasione del match contro il Palermo.

«Coerentemente con quanto scritto a suo tempo in merito ad un eventuale aumento di capienza del settore popolare, annunciamo la nostra decisione di rientrare in Curva Nord a partire dalla gara di lunedì 1 aprile con il Palermo», si legge infatti nel comunicato diramato dagli ultras dopo l’aumento della capienza e il ripristino dello storico settore.