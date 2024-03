Palermo-Venezia, le probabili formazioni: out Ranocchia, al suo posto si candida Henderson

l Palermo dovrà fare a meno di Filippo Ranocchia contro il Venezia. Il centrocampista arrivato a gennaio dalla Juventus e autore di 4 gol in 8 presenze con i rosanero, aveva accusato un problema fisico nella trasferta di Lecco e non sarà della partita. Manca ancora un allenamento prima del match di venerdì contro la squadra di Vanoli, ed è difficile che il giocatore venga convocato. Sempre indosponibili poi Lucioni e Desplanches. Per il resto, Corini dovrebbe confermare l’11 che ha vinto al Rigamonti Ceppi. Quindi Pigliacelli giocherà in porta, i centrali di difesa saranno Ceccaroni e Nedelcearu, mentre sulle fasce ci saranno ancora una volta Lund a sinistra e diakitè a destra.

A centrocampo, si torna ad una classica linea a 3 e Il motivo è legato all’assenza di Ranocchia, che aveva compiti più offensivi e si posizionava dietro la punta Matteo Brunori (nel 4-2-3-1). La mediana, sarà composta dunque da Gomes in cabina di regia, Segre nel ruolo di mezzala sinistra ed Hendeson a destra. Sugli esterni, Di Mariano giocherà a destra e Di Francesco a sinistra. L’unica punta sarà sempre Matteo Brunori, nonché il capitano dei siciliani. Il numero 9, autore di 12 gol in questo campionato, è a caccia della rete numero 62 con la maglia del Palermo e quindi del secondo posto nella classifica hall time dei marcatori del club.