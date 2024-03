Palermo, andamento lento rispetto ad un anno fa: solo 7 punti in più di quando era neopromosso e più gol subiti

Quest’ultimo non è ancora disponibile e dovrebbe tornare a inizio aprile dopo 11 gare senza scendere in campo. Insomma ci sono delle attenuanti, che comunque non giustificano il motivo per cui quella rosanero sia la sesta difesa più battuta della serie B e abbia preso 3 gol in più del Palermo neopromosso della serie B scorsa. Dopo 29 partite di campionato la squadra di Corini era al nono posto, oggi occupa il sesto e la partecipazione ai playoff non dovrebbe essere in pericolo. A pesare sull’attuale classifica dei siciliani, sono quindi i gol fatti: ben 51 contro i soli 33 della passata stagione a questo punto del campionato. Ben 18 reti in più. La crescita, in generale, non è però così netta, o non è quella che ci si poteva aspettare.

Dopo 29 giornate i numeri dicono che il Palermo di quest’anno non è troppo superiore a quello visto nella passata stagione. Anzitutto dal punto di vista difensivo. A questo punto del campionato, infatti, i rosanero avevano incassato ben 35 gol. Vale a dire soltanto tre in meno rispetto agli attuali 38. La differenza è sottile nel rendimento, e potrebbe spiegarsi (ma solo in parte) con il fatto che Lucioni e Ceccaroni, i due acquisti del calciomercato estivo, abbiano giocato in coppia soltanto 12 partite su 29. Prima l’ex Venezia e poi l’ex Frosinone, hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni.

Il Palermo ha infatti solo 7 punti in più (non è un abisso) e conta 4 vittorie in più rispetto all’annata scorsa: 13 contro le 9 di un anno fa. Così la filosofia del percorso non si sgretola, ma il miglioramento non procede a passo spedito. Rispetto alla scorsa stagione, il Palermo ha anche collezionato lo stesso numero di sconfitte (8), con 4 successi in più come detto e ben 5 pareggi in meno. Nel frattempo, il Palermo è cresciuto del 21,4% rispetto a un anno fa secondo transfermarkt, passando da un valore rosa complessivo pari a 29,13 milioni ai 35,35 milioni (il quarto più alto della serie B).

Una crescita economica che non si tramuta però sul campo, almeno per il momento. Nemmeno dopo che la società ha completato l’acquisto più oneroso della sessione invernale di calciomercato in tutta la serie B. L’operazione Ranocchia, infatti, è costata a City Group ben 4 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il percorso continua, ma con un passo felpato, cadenzato. Non conforme alle aspettative dei tifosi che vorrebbero la serie A già quest’anno. Dopo 29 giornate, i dati dicono che il popolo rosanero non sta assistendo ad un Palermo troppo diverso da quello che iniziava la serie B lo scorso anno, ma ci sono ancora 10 finali da giocare per incrementare questo gap.