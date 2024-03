Palermo, Graves: «È difficile capire il perché di queste sconfitte. Chiediamo scusa»

«Vogliamo chiedere scusa ai nostri tifosi, soprattutto a quelli che sono venuti a Brescia e hanno fatto un lungo viaggio». La delusione è ancora forte nelle parole di Graves, difensore del Palermo, intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero.

Il danese ha suonato la carica in vista del prossimo match con il Lecco in trasferta: «La vittoria è obbligatoria, il nostro unico obiettivo. Non dobbiamo guardare la classifica - ha poi detto - in questo momento non ha senso perché ci sono ancora 10 partite da giocare». Graves è convinto che «anche le altre squadre potrebbero perdere punti importanti e attraversare un periodo difficile».

Ma il difensore si è poi concentrato sul percorso della sua squadra: «Abbiamo vissuto un periodo positivo da dicembre in poi, ottenendo vittorie e punti in classifica. Adesso siamo reduci da due sconfitte, è difficile capire perché non abbiamo fatto meglio. Io penso che il campionato sia difficile e tutte le avversarie temibili a prescindere dalla posizione in classifica». L’ex Randers è poi tornato sulla sconfitta col Brescia: «Siamo certamente dispiaciuti per la sconfitta di al Rigamonti, non è stata la partita che speravamo di disputare, volevamo riscattare la gara contro la Ternana e ottenere una vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti»