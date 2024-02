Palermo, per Brunori è un buon momento: tre gol consecutivi e quota 60 in maglia rosa

In un Palermo che contro la Ternana è tornato ad avere le solite amnesie difensive, palesando la consueta discontinuità nei 90 minuti, una luce ha continuato a brillare. Si tratta di Matteo Brunori, che agli umbri ha segnato il suo terzo gol consecutivo. In questo campionato non era ancora mai successo. In generale, un periodo d’oro per il capitano rosanero, che nelle ultime 6 gare ha segnato 4 reti ed è rimasto a secco soltanto contro Bari e Feralpisalò.

Dopo 27 giornate, lo scorso anno, era a quota 13 reti realizzate, due in più rispetto a oggi. In bacheca c’è però, rispetto all’annata scorsa, un assist in più (4). Brunori segna e “gestisce” la manovra offensiva della squadra. Di fatto, è il leader tecnico della rosa. Con il gol realizzato contro la Ternana, inoltre, il capitano del Palermo ha raggiunto quota 60 gol con la maglia dei siciliani.

Nella classifica hall time dei marcatori del club è in seconda posizione, dietro soltanto a Fabrizio Miccoli che ne ha realizzati 81 in 179 partite. Sessanta esultanze in 112 presenze per una media di 0,54 gol a partita (una rete ogni 154 minuti). Staccati da tempo Toni (51) e Vernazza (53); di questo passo il titolo di miglior cannoniere nella storia del club non dovrebbe farsi attendere ancora per molto. Il Palermo punta alla promozione in serie A, nonostante la sconfitta con la Ternana, e si affida alla sua punta di diamante.