La coppia Brunori-Segre per volare: quasi il 50% dei gol segnati dal Palermo passa dai loro piedi

Coppia del gol ma con una sfumatura esclusiva. Uno fa l’attaccante e l’altro il centrocampista. Eppure, insieme, partecipano quasi alla metà esatta dei gol totali del Palermo in questa stagione. A quota otto Brunori, a sette Segre. Insieme hanno segnato 15 reti e fornito 5 assist. Se la matematica non è un’opinione, su 20 dei 42 gol complessivi dei rosanero, c’è il loro zampino (tra reti e assist). E poco importa se capitan Brunori lo scorso anno, a questo punto del campionato, aveva segnato ben 5 gol in più (13 contro gli 8 di adesso) ed è a digiuno da tre partite di fila se d’altra parte c’è Segre a compensare.

Nelle ultime 9 giornate, la mezzala piemontese ha segnato 6 reti, di cui 5 di testa. La produzione offensiva dei rosanero passa soprattutto dai loro piedi. Contro la Feralpisalò, il centrocampista nato a Torino non ha trovato la porta (ci è andato molto vicino) ma Brunori ha fornito l’assist vincente per il colpo da biliardo di Ranocchia. O uno o l’altro, quasi sempre riesce ad essere decisivo. Una coppia inedita, si diceva. Proprio per la presenza di un centrocampista che “pesa” quasi come un attaccante. Segre è il più prolifico nel suo ruolo dell’intera Serie B e il Palermo se lo tiene strettissimo tanto da avergli proposto anche il rinnovo di contratto. Brunori-Segre è “solo” la quarta coppia gol più prolifica della Serie B, ma la migliore se si considera che uno dei due apporti arriva dal centrocampo.