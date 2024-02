Cremonese-Palermo, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia, confermato Aurelio sulla fascia

Stessi uomini, stesso assetto tattico. Squadra che vince non si cambia e Corini, contro la Cremonese, sceglierà la strada della continuità. Gli indisponibili per infortunio restano Lucioni, Desplanches, Lund e Graves. Dunque in porta giocherà Pigliacelli, a sinistra Aurelio (nella foto), al centro Ceccaroni e Nedelcearu e a destra Diakitè.

Il centrocampo è il reparto che sta facendo la differenza; il sistema con i due mediani, all’interno di un 4-2-3-1, sembra il più adatto alle caratteristiche della rosa. Gomes e Segre saranno dunque i due giocatori di rottura davanti la difesa (soprattutto Gomes), mentre Ranocchia si posizionerà dietro Brunori e sarà affiancato a destra da Di Mariano e sinistra da Di Francesco.

Intoccabile il numero 9 e capitano. Nove gol in campionato, l’ultimo importante contro il Como al Barbera. La Cremonese risponderà con un 3-5-2 con due mezzali molto offensive. Una delle quali sarà Falletti, ex Palermo. In attacco, un altro giocatore che conosce molto bene i rosanero; si stratta di Franco Vazquez, sempre innanorato dei colori rosanero (come ha dimostrato in un messaggio su Instagram pubblicato dopo il match dell’andata).