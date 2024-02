Cremonese-Palermo, venduti in un'ora tutti i biglietti del settore ospiti: lo Zini è già sold out

La vendita dei biglietti nel settore ospiti era iniziata oggi a mezzogiorno, e in poco più di un’ora erano già finiti i 2.425 tagliandi messi a disposizione dal club grigiorosso. È facile immaginare che non saranno però gli unici tifosi rosanero al seguito. Cremonese-Palermo, infatti, non è considerata una gara a rischio e il rapporto tra le tifoserie è ottimo.

In poco più di un’ora sono finiti i biglietti riservati al settore ospiti dello stadio Zini di Cremona. Pubblico delle grandi occasioni per Cremonese-Palermo, con lo stadio che è già sold out, anche negli altri settori. A conferma di quanto quella di sabato 24 febbraio alle 14 sia una gara cruciale in ottica promozione diretta per le due squadre.

La Cremonese è seconda a quota 46 punti, davanti al Palermo terzo con 45. Non è una partita decisiva ma un crocevia importante della stagione. Chi è riuscito ad acquistare il proprio biglietto per assistere al match si ritiene fortunato sui social: «Sono riuscito a prenderne due non so come, erano quasi finiti», scrive un utente su Facebook. C’è poi chi non ha fatto in tempo: «Sono già finiti», scrive un altro tifoso. Febbre rosanero a Cremona, per una gara che può valere il secondo posto in classifica.