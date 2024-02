Atteso il pienone al Barbera per Palermo-Como, anticipata alle 13.30 l'apertura de cancelli

È atteso il pienone allo stadio Barbera per la partita Palermo-Como, in programma oggi (17 febbraio) alle ore 16.15. Per evitare disagi alla viabilità e per favorire un afflusso ordinato, la questura di Palermo, di concerto con il club, ha deciso di anticipare l’apertura dei cancelli alle 13.30.

«Si consiglia di giungere nei pressi dell’area dell’impianto sportivo per tempo - si legge nella nota della questura - con buon margine di anticipo rispetto all’orario di inizio dell’incontro al fine di evitare congestioni per la viabilità e ritardi nei necessari controlli dai quali deriveranno ingressi ritardati allo stadio».

Saranno, inoltre, effettuati accurati e serrati controlli dei titoli di ingresso all’impianto sportivo. E, aggiunge la nota, « chiunque si trovasse all’interno dell’area riservata privo di tagliando, verrà invitato ad uscirne».