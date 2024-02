Attesi più di 28.000 spettatori al Barbera per Palermo-Como: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

La quinta contro la seconda della classifica di serie B. Palermo-Como si giocherà sabato alle 16.15. Al Barbera, i titoli emessi sono già 24.743 (ultimo dato aggiornato a ieri sera) e si va verso il record stagionale di presenze allo stadio (contro lo Spezia furono 29.117). Ci sarà tempo fino alle 16.10 di domani (sabato) per comprare il proprio tagliando, o comunque fino ad esaurimento posti. Grande entusiasmo per un Palermo che vincendo potrebbe agganciare proprio i lombardi a quota 45 punti e puntare con decisione al secondo posto, occupato anche dalla Cremonese.

Sarà il primo dei due big match per ì rosanero, che la prossima settimana se la vedranno proprio con i grigiorossi in trasferta. Per chi non potrà andare allo stadio, il match tra Palermo e Como sarà visibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma.