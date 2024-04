A Palermo e a Roma si gira un nuovo film, casting per bambini siciliani: come partecipare

La Sicilia continua ad essere set per le produzioni cinematografiche. Nei prossimi mesi di giugno e luglio tra Palermo e Roma verrà girato un nuovo film prodotto da Indiana Production, il cui titolo e trama rimangono top secret. E sono aperte le selezioni per partecipare al casting per bambini siciliani.

I requisiti

I provini sono diretti dalla casting director Marta Mancuso. Si cercano bambini siciliani con un'età compresa fra 7 e 9 anni di corporatura robusta e che sappiano nuotare.

Come presentare la candidatura

Per presentare la candidatura, occorre inviare una mail all'indirizzo [email protected], allegando due foto recenti del bambino (una in primo piano e una a figura intera), dati anagrafici completi del bambino, due contatti telefonici dei genitori e la liberatoria compilata (scarica qui il modulo per la liberatoria).